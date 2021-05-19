- Başkent’te vosvoslu 19 Mayıs konvoyu

--Konvoy çıkışından görüntüler

--Çevreden genel ve detay görüntüler

--Şimşek, Gültekin ve Orman ile röportaj



( ANKARA ) ANKARA



- Başkent’te bir araya gelen Vosvos Derneği üyeleri birbirinden şık ve klasik otomobilleriyle 19 Mayıs coşkusunu zirveye taşıdı. Gölbaşı Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler renkli görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Etkinlikler kapsamında ilçedeki Sahil Parkı’nda bir araya gelen Vosvos derneği üyeleri, farklı tasarımlara sahip kaplumbağa lakaplı arabalarıyla bayram coşkusunu en yüksek seviyeye taşıdı. Araçlarını yan yana park ederek görsel şölen oluşturan vosvocular ile araç severler hoparlörlerden yükselen marşlara ve şarkılara da eşlik ederek bayramın tadını doyasıya çıkardı. Parkta toplanan dernek üyeleri daha sonra 19 Mayıs anısına Türk bayraklarıyla donattıkları otomobilleriyle konvoy yaparak şehri turladılar. “Pandemi döneminde bu coşkuyu yaşatmak istedik” Düzenledikleri etkinliklerle vatandaşlara coşku yaşatmak istediklerini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Biz istedik ki daha coşkulu, konserlerle dolu dolu bir 19 Mayıs kutlamak isterdik ama maalesef pandemi döneminden geçiriyoruz. Buna da şükürler olsun ki böyle bir etkinlik sağlayabildik. Bu etkinliğimizde de vosvos grubuyla beraber bir etkinlik sağladık. Gölbaşımızdaki insanlarımıza bu pandemi döneminde bu coşkuyu yaşatmak istedik. Onlar da bizlere çok destek sağladılar. Akşam da canlı bir konserimiz var. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu günü bize armağan eden Atatürk’e çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs kutlu olsun” dedi.

“Halkımızla iç içe pandemi kurallarına uygun olarak etkinliğimizi burada tamamlayacağız” Ankara Volskwagen Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Gültekin ise etkinlik hakkında, “Milli Mücadele’nin 102’inci yılında Gölbaşı ilçemizde 102 vosvosumuzla toplandık. Barak sevdası, Atatürk sevdası, Atatürk sevgisi olan tüm dostlarımızla buradaki halkımızı coşturmaya geldik. Belediye Başkanımızın da katılımıyla tüm mahalleleri turlayacağız. Ulusal marşımızı söyleyip bayrağımızı sallayacağız. Halkımızla iç içe pandemi kurallarına uygun olarak etkinliğimizi burada tamamlayacağız. 1996’dan beri kurulmuş ilk derneğiz. Tüm sosyal sorumluluk projelerinde varız. Ulusal bayramlarında tamamını her hangi bir yasak olmadığı sürece kutluyoruz” açıklamalarında bulundu. Vosvos Kulübü derneği üyesi Selin Orman da burada olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, “Burası ve bu ortam çok güzel. Her sene etkinlik düzenliyoruz. Bu sene pandemi dolayısıyla birazcık daha farklı bir etkinlik oldu ama yine de çok eğleniyoruz. Burada olmayı çok seviyorum. Konvoylar yapıp şarkılarla birlikte dans ediyoruz. Çok güzel fotoğraflar çekilme fırsatlarımız oluyor. Burası çok güzel rengarenk. Konvoyumuz vardı. Konvoydan sonra buraya toplandık. Şimdi tekrar bir konvoy gösterimiz olacak. Dolaşmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlikte ayrıca, Vosvos Derneği Başkanı Fikret Gültekin tarafından, Başkan Şimşek’e günün hatırasına hediyeler taktim edildi. (ALİ-

