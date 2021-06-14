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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı

Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı

Su altında kalan araçlar

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış 

-Mahsur kalan vatandaşlardan detay

( ANKARA -EK) ANKARA

- Ankara'da yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı.Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı. İvedik ve Ostim civarında yağış etkili oldu. Bazı noktalarda aralarında kamyonlarında olduğu araçlar su altına kaldı. (BC -
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