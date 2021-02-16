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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent'te vatandaşlar kar yağışının tadını poşetlerle kayarak çıkardı

Başkent'te vatandaşlar kar yağışının tadını poşetlerle kayarak çıkardı

Kar'da kayan cocuklardan görüntüler

Polis Trafik Yoğunluğu Kar Yağışı 

--Araçlardan görüntüler

( ANKARA )- Başkent’te kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı ANKARA

- Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı, cadde ve sokaklar beyaza bürünürken vatandaşlar yağışın tadını poşetlerle kayarak çıkardı. Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı, cadde ve sokaklar beyaza bürünürken vatandaşlar yağışın tadını çıkardı. Şehrin ana yollarında trafik yoğunluğu yaşanırken bir çok araç yollarda kaldı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde ise sokakta kartopu oynamaya devam eden çocuklar, polis ekiplerce uyarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.
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