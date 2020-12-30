Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkent’te uyuşturucu operasyonu

- Başkent’te uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu maddelerden görüntüler

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Harekete Geç 

-Suçluların asansöre bindirilmesi
-Suçluların EGM binasından çıkarılması

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 9 farklı olayda 16 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslardan 9’u adliyeye sevk edildi. Çalışmalar sonucunda 17,65 gram eroin, 125 adet captagon ve 818 adet extacy, bin 25 gram metamfetamin, 1 kg bonzai, 105 gram afyon sakızı ve 3 tane hassas terazi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Çankaya ilçesinde Deniz Lakaplı Mehmet.K’nın metamfetamin sattığı ihbarı üzerine çalışmalar sonucunda İran uyruklu Ahmed .R ve Mehmet .K yakalandı. Bu şahıslardan Ahmad .R’nin üzerinden bin 2 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ayrıca il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine üzerine yapılan çalışmalarda, araçla Serkan Ş., Tolga Ü. Ve Muhammed Y. G. adlı kişilerin İstanbul’dan Ankara’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ihbarı alınıp harekete geçildi. Çalışmalar sonucunda Muhammed Y. G., Tolga Ü., ve Serkan Ş. yakalandı. Bu şahısların 1 kg bonzai bulundurdukları tespit edildi. 9 şahıs “TCK 188 maddesi gereğince Uyuşturucu - Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adliyeye sevk edildi. (MC-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement