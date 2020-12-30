- Başkent’te uyuşturucu operasyonu

-Suçluların asansöre bindirilmesi

-Suçluların EGM binasından çıkarılması



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 9 farklı olayda 16 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslardan 9’u adliyeye sevk edildi. Çalışmalar sonucunda 17,65 gram eroin, 125 adet captagon ve 818 adet extacy, bin 25 gram metamfetamin, 1 kg bonzai, 105 gram afyon sakızı ve 3 tane hassas terazi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Çankaya ilçesinde Deniz Lakaplı Mehmet.K’nın metamfetamin sattığı ihbarı üzerine çalışmalar sonucunda İran uyruklu Ahmed .R ve Mehmet .K yakalandı. Bu şahıslardan Ahmad .R’nin üzerinden bin 2 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ayrıca il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine üzerine yapılan çalışmalarda, araçla Serkan Ş., Tolga Ü. Ve Muhammed Y. G. adlı kişilerin İstanbul’dan Ankara’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ihbarı alınıp harekete geçildi. Çalışmalar sonucunda Muhammed Y. G., Tolga Ü., ve Serkan Ş. yakalandı. Bu şahısların 1 kg bonzai bulundurdukları tespit edildi. 9 şahıs “TCK 188 maddesi gereğince Uyuşturucu - Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adliyeye sevk edildi. (MC-BC -



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