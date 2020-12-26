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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te uyuşturucu operasyonu

Başkent’te uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonundan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 


- Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Mahallesinde bulunan bir iş yerinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan aramalar sonucunda bin 12 adet extacy hap ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Ö.K. ve Z.Ü şahıslarının iş yerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı, bu iş yerine arama yaptı. Yapılan arama sonucunda bin 12 adet extacy hap ele geçirildi ve şüpheli 2 şahıs olay yerinde yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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