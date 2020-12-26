Başkent’te uyuşturucu operasyonu



- Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Mahallesinde bulunan bir iş yerinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan aramalar sonucunda bin 12 adet extacy hap ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Ö.K. ve Z.Ü şahıslarının iş yerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı, bu iş yerine arama yaptı. Yapılan arama sonucunda bin 12 adet extacy hap ele geçirildi ve şüpheli 2 şahıs olay yerinde yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



loading...