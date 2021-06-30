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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

-Operasyondan görüntü

( ANKARA ) - ANKARA

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- Ankara polisinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Altındağ ilçesinde uygulama gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda, 9 bin 150 adet ecstasy, bin 500 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 9 bin 305 Türk Lirası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
(OHÖ-BC -
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