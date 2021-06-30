Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı



- Ankara polisinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Altındağ ilçesinde uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, 9 bin 150 adet ecstasy, bin 500 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 9 bin 305 Türk Lirası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

(OHÖ-BC -

