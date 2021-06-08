Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 1 ton 610 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 1 ton 610 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

-ele geçirilen malzemeler

( ANKARA ) ANKARA

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan 


- Ankara’da bir depoya yapılan operasyonda 1 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirdi. Bir kişi de gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekipleri, Altındağ ilçesindeki bir depoya düzenlediği operasyonda 1 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. (ALİ-
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement