Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 1 ton 610 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi



- Ankara’da bir depoya yapılan operasyonda 1 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirdi. Bir kişi de gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekipleri, Altındağ ilçesindeki bir depoya düzenlediği operasyonda 1 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. (ALİ-

