Başkent'te trafik kazası

--Vatandaşların ters dönen aracı düzeltmeye çalışması

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( ANKARA ) - ANKARA



- Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Osmanlı Mahalllesi Rıhtım Sokak üzerinde park halinde bulunan 06 VVA 31 plakalı araca çarpan M.E. yönetimindeki 31 PAE 39 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu M.E. haifi yaralandı. Yaralı sürücüye yoldan geçen bir ambulans ilk müdahaleyi yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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