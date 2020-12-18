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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te trafik kazası. 8 yaralı

Başkent’te trafik kazası. 8 yaralı

Kazaya karışan servis aracından detay

İlk Müdahale Fabrika Trafik Kazası Polis Ekipleri Servis Aracı 

-Ambulansa yaralıların getirilmesi
-Ekiplerden detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsün karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Türk traktör fabrikasının işçilerini taşıyan Yücel C. yönetimindeki 06 C 4676 plakalı servis minibüsü, yol kenarında park halinde bulunan 06 FK 8015 plakalı TIR'ın dorsesinden sarkan 13,5 metre uzunluk, 5 metre genişlikteki tabelaya çarptı. Çarpma sonucu servis minibüsün ön kısmı tabelanın altında kalırken, araç sürücü Yücel C. ile yolculardan Mustafa D., Yasin Y., Yunus Emre A., Emre Y., Kemal E. ve ismi alınamayan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Ankara Şehir Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ME
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