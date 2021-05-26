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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı

Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı

-Kazadan görüntü

Trafik Kazası 

-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fatih Caddesi Orhangazi Cadde kavşağında meydana gelen kazada, sürücü Mehmet E. idaresindeki 06 HA 5460 plakalı araç Mehmet İ.'nin kullandığı 06 ED 2021 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu 06 HA 5460 plakalı araç içinde yolcu konumunda bulunan Yasemin E. (32) Kübra G. (22) Kenan Ç. (38) yaralandı. Yarılar olay yerine gelen ambulanslarla Doktor Nafiz Körez Devlet Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. (GE-
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