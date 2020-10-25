Başkent’te trafik kazası: 3 yaralı

- Başkent’te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Ayaş Yolu Yenikent-Sincan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüseyin Hamurcu idaresindeki 06 ADG 364 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
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