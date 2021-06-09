Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

- Kazadan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Minibüs Şoförü Hastane Trafik Kazası 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, Sincan ilçesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 33 ASV 13 plakalı kamyon İ.Ö. yönetimindeki 06 JTA 66 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs şoförü İ. Ö. ve yanında bulunan yolcu Ö. A. yaralandı. Kamyon sürücüsü Y. A. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. (BC -
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement