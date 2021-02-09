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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

-Kazadan genel ve detay görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Trafik Kazası Ağır Yaralı Direksiyon Trol 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ramazan Ç. (36) idaresindeki 06 BF 6517 plakalı aracıyla Ayaş Yolu üzerinden Sincan istikametine seyrettiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak Yenikent yönünde ters döndü. Kazada Sürücü Ramazan Ç. ağır yaralı olarak Sincan Fatih Hastanesine, hafif yaralı olan yolcu Müttalip A. (26) ambulans ile Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (BC -
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