Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

kaza yerinden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Trafik Kazası Direksiyon 


- Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay Ankara’nın Polatlı ilçesinde sabah saat 08:00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Eskişehir istikametinde sürücü İ. İ., 16 ALZ 879 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç yan yolda park halinde bulunan 06 PSL 56 plakalı çekicinin ön kısmına çarpması sonucunda İ.İ.’nin kullandığı araçta bulunan E.İ. ve A.T.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışma sebebiyle yaralanan sürücü İ.İ. ve S.İ. olay yerine gelen ambulanslar ile Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement