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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Araçlardan görüntüler
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntüler
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde bir sürücü otomobiliyle şerit değiştirmek isterken, diğer otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay Ankara’nın Sincan İlçesi Ayaş Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak B. kontrolündeki 06 GD 3747 plakalı otomobil Ayaş yolunda orta şeritte seyir halinde ilerlerken sağ şeride geçmek istediği esnada Aydın Özgür S. idaresindeki 06 BOF 305 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Burak B. direksiyon hakimiyetini kaybederek Yunus Emre Y.’nin kullandığı 06 BCT 520 otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan Aydın Özgür S.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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