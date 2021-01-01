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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Kaza yapan otomobiller

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Yaralanan vatandaşlar
-Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Sincan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Evinden çöp dökmek için sokağa çıkan vatandaş kaza sonrası savrulan aracın çarpması sonucu öldü. Alınan bilgiye göre, kaza saat 18.30’da Ankara Sincan Bosna caddesi ile Kızılırmak cadde kavşağın da meydana geldi. Erdoğan Arslan idaresindeki 01 B 6275 plakalı aracı ile Bosna Caddesini Kızılırmak Caddesi kavşağına geldiğinde sol tarafında karşı istikamete Kızılırmak Caddesi boyunca devam etmek isteyen sürücü Hacı Ali Öksüz yönetimindeki 45 ABL 207 plakalı otomobilin sağ arka kısmına çarpması sonucu savruldu. Çarpışma sonucu 45 ABL 207 plakalı araçtan kopan parçanın evinden çöp dökmek için çıkan Sebahaddin Doğan’ı yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan Öksüz ve Doğan’a olaay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Sebahaddin Doğan kaldırıldığı Koru Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (GF
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