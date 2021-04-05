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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Başkent'te tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

-Kazadan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Trol 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Zir Vadisi yolunda meydana gelen kazada, M.S, yönetimindeki 06 HC 8984 plakalı tırın dorsesi ile M.U. yönetimindeki 06 HD 78 49 kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler M.U. ve M.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Zir Vadisi yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.
(BC -
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