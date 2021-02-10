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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkent'te tır ile çöp kamyonu çarpıştı:6 yaralı

- Başkent'te tır ile çöp kamyonu çarpıştı:6 yaralı

- Yaralılar

Jandarma 

--Ambulanslar
-- Kaza yapan araçlar
-- İtfaiye ve jandarma ekipleri
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde çöp kamyonu ile tırın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Zir Vadisi çöp döküm sahası yakınında meydana gelen kazada, Sincan istikametine giden 06 HE 1702 plakalı çöp kamyonu ile Temelli istikametine giden 53 K 3280 plakalı tır çarpıştı kazada, çöp kamyonunda bulunan 3 kişi ile tırda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada şoför mahalline sıkışan yaralılar Sincan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sincan ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazanın, çöp kamyonlarından dökülen atıklar nedeniyle yolun kaykanlaşmasından meydana geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi. (BC -
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