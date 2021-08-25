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- Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı

- Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı

-Zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

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- Ankara polisi, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 4 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube müdürlüğünce operasyon gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 3 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.
(BC -
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