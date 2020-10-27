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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Başkent'te terör örgütü PKK/KCK 'yönelik operasyon

Başkent'te terör örgütü PKK/KCK 'yönelik operasyon

-Zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) -- Sokağa çıkma çağrısı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı ANKARA

Akalan Terör Örgütü 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre, Ankara genelinde Kobani olayları olarak kamuoyuna yansıyan şiddet olaylarında PKK/KCK terör örgütü adına sokağa çıkma çağrısı yaptıkları, olayları azmettirdikleri tespit edilen, haklarında PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde komiutelerde görev yaptıkları belirlenen 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.(ALİ-BC -
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