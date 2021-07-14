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Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı

-Zanlıların görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Operasyon Akalan Altın Gözaltı Terör Örgütü 


- Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre,. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda yabancı uyruklu 15 şahsın terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
(BC -
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