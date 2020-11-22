Başkent'te terör operasyonu: DAEŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı



- Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında DAEŞ terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 4 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvarak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (ALİ-



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