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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te tehlikeye geçit yok: buz sarkıtları temizleniyor

Başkent’te tehlikeye geçit yok: buz sarkıtları temizleniyor

temizlik çalışmaları

( ANKARA ) - ANKARA

Trafik Güvenliği Can Güvenliği Buz Sarkıtları Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtlarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarları da dikkate alarak; buz sarkıtlarını yaya ve sürücüler için tehlike arz eden noktalarda trafik güvenliğini de sağlayarak temizliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde karla mücadelesini koordineli olarak yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaya ve sürücüler için tehlike oluşturun buz sarkıtlarını da titizlikle temizliyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle köprü altları ve tünellerde kar sularının donmasıyla oluşan buz sarkıtlarını temizleyerek, can güvenliğini sağlıyor. Kontrol ekipleri sahada Ankara’da ana arterler başta olmak üzere cadde ve bulvarlarda yer alan köprü altları ve tünellerde meydana gelen buz sarkıtlarına saha ekipleri tarafından anında müdahale ediliyor. Başkent 153’e gelen ihbarları da dikkate alan ekipler, sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen ve can güvenliği riski oluşturan buz sarkıtlarını trafiği aksatmadan kontrollü olarak temizliyor. İş güvenliği önlemlerini alarak mesaisine devam eden ekipler, buz kırma ve temizleme işlemlerini 12 araç ve 24 personelle sürdürüyor. (HSN-BC -
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