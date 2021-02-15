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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Başkent'te süt kamyonu devrildi:1 yaralı

- Başkent'te süt kamyonu devrildi:1 yaralı

-Kaza yapan kamyondan görüntü

Direksiyon 

--Polisin çalışmaları
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde süt taşıyan bir kamyon kaza yaptı. Kamyonun taşıdığı süt yola dökülürken sürücü hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre; kaza, Sincan İlçesi Ankara -Ayaş Yolu Yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 06NNH 73 plakalı süt yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görerek olay yerine gelen vatandaşlar kamyon sürücüsü Mustafa E.'yi çıkarttı. Hafif yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (BC -
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