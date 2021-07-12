Başkent'te “Srebrenitsa katliamı' anıldı

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( ANKARA )- Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Alagiç: “Srebrenitsa Boşnak’lar üzerine yapılan soykırım ve bunu bir ders olarak görmemiz lazım” ANKARA



- Çeyrek asır önce yaşanan soykırımda hayatını kaybeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşı Mamak’da fotoğraf sergisinde anıldı. Sergi açılışına katılan Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Alagiç, “Srebrenitsa Boşnak’lar üzerine yapılan soykırım ve bunu bir ders olarak görmemiz lazım” dedi.

Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde tam 26 yıl önce yaşanan soykırımda hayatını kaybeden 8 bin 372 kişi için Mamak Musiki Muallim Mektebi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde fotoğraf sergisi düzenlendi.

Henüz 16 yaşındayken Drina nehrinin karşı kıyısına yüzerek soykırımdan kaçan Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç’e ait fotoğrafların yer aldığı “Dinmeyen Acı Srebrenitsa Sergisi” ne katılan Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Alagiç, çeyrek asır geçmesine rağmen soykırımda katledilen vatandaşların bulunamadığını belirtti.

Soykırımların unutulmamasını ve yaşanan olaylardan dersler çıkartarak daha güzel dünya inşa edilmesini gerektiğini aktardı. Sergi salonundaki soykırım fotoğraflarını incelemelerinin ardından konuşan Alagiç, “Bosna Hersek’de Srebrenitsa kentinde Boşnak’lar üzerinde yapılan soykırımın 26’ncı yıl dönümü ile ilgili 19 şehit kardeşimizin cenaze töreni düzenlendi.

Bugün de Mamak Belediyesi’nin hazırladığı Srebrenitsa Sergisine katıldık. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AKP Ankara Millet vekili Zeynep Yıldız, diğer kardeş devletlerin büyükelçileri ve temsilcilerinin katılımıyla sergi açılışını gerçekleştirdik. Bu önemli günün unutulmaması adına başta Mamak Belediye Başkanı Köse ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Srebrenitsa Boşnak’lar üzerine yapılan soykırım ve bunu bir ders olarak görmemiz lazım. Unutulan soykırım tekrarlanır sözünü unutmamak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bosna Hersek halkına olan desteklerini her zaman hissettik. Hep beraber Srebrenitsa gibi soykırımlardan dersler çıkararak daha güzel bir dünya inşa etmeye çalışacağız” değerlendirmelerinde bulundu.

