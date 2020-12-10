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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te silahlı yaralama

Başkent'te silahlı yaralama

Olay yerinden görüntüler

Akalan Mermi 

-Boş mermi kovanları detay
-Güvenlik Şeridi detay
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga yaşandı. Kavga sırasında bir kişi silahla vurularak yaralandı. Alınan bilgiye göre, Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Ragıp Tüzün Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan sözlü kavga büyüdü. Kavga sırasında Aslan İ.' isimli bir kişi darp edildi. Olay yerinden ayrılan Aslan İ. kısa süre sonra iki arkadaşı ile geri döndü. Yeniden başlayan kavga sırasında silah kullanılması sonucu Satılmış Y. ayağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Satılmış Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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