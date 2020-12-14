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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te silahlı banka soygun girişimi: 1 yaralı

Başkent'te silahlı banka soygun girişimi: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Güvenlik Görevlisi Soygun Girişimi Banka Soygunu Silahlı Soygun Banka Şubesi 

-röportajlar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da sabah saatlerinde meydana geldiği öğrenilen banka soygunu girişimi esnasında güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda şahıs kıskıvrak yakalandı. Bu esnada bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi. Ankara Valiliğinden soygun girişimi hakkında yapılan açıklamada, "Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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