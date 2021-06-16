Başkent'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı



- Başkent'te seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi, İvedik Sanayi Sitesi Anadolu Bulvarı üzerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü yanan otomobili yol kenarına park ederek yardım istedi. Çevreden olayı gören vatandaşların görerek yangın tüpleri ile müdahale etmesine rağmen otomobil alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

