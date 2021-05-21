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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te sert esen rüzgardan dolayı devrilen ağaç iki aracın üzerine yıkıldı

Başkent'te sert esen rüzgardan dolayı devrilen ağaç iki aracın üzerine yıkıldı

Yıkılan ağacın görüntüsü

Gard 

-Çevreden genel ve detay görüntüler
-Çevre esnaf Keskin’in röportajı

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da akşamüstü etkili olan rüzgar bir ağacı devirdi. Meydana gelen olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iki araçta maddi hasar oluştu. Çankaya'da meydana gelen olayda, sert esen rüzgar kaldırım kenarındaki içi çürümüş ağacı yıktı. Devrilen ağaç park halinde bulunan iki arabanın üzerine düştü. Yaşanan olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yaşanan olaya tanık olan çevre esnaflardan Müslüm Keksin, “Akşamüstü rüzgar çıktı. Ağaçta zaten çürüktü. Rüzgarın şiddetine dayanamadı. Arabaların üzerine devrildi. Rüzgar aşırı şiddetliydi. Demirleri bile sökecek gibiydi. Çok şükür her hangi bir şey olmamış. Keşke zamanında önlem alınsaydı. Daha iyi olabilirdi. İnsanlara zarar gelmemesi hepimiz için sevindirici. Aracı hasar gören kişi komşumuzdu. Biz gittik söyledik zaten arabasına ağaç devrildiğini” dedi.

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