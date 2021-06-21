Başkent’te sel ekinler vurdu



- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası sel tarlalardaki ekinleri vurdu. Nallıhan'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası Emremsultan köyündeki tarlalarda ekinler yan yattı. İlçenin tamamında etkili olan yağış sonrasında derelerden taşan sel tarlalara girdi. Pek çok arpa ve buğday tarlasında tahribata yol açan sel cep telefonu kameralarına yansıdı. (DCY

