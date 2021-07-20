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Başkent'te sazlıklara saklanan boğa kurtulamadı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent'te sazlıklara saklanan boğa kurtulamadı

Başkent'te sazlıklara saklanan boğa kurtulamadı

Dananın yakalanması

( ANKARA ) ANKARA

Kaçan Kurbanlık Akalan 


- Ankara'da kurban kesim alanından kaçan kurbanlık dana sazlıklara saklandı.Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor mevkiinde kurbanlık kesim alanından kaçan dana sazlıkların arasına saklandı. Ancak sahipleri tarafından bulunan kurbanlık belediye ekipleri tarafından uyuşturularak yakalandı.
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