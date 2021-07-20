Başkent'te sazlıklara saklanan boğa kurtulamadı

- Ankara'da kurban kesim alanından kaçan kurbanlık dana sazlıklara saklandı.Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor mevkiinde kurbanlık kesim alanından kaçan dana sazlıkların arasına saklandı. Ancak sahipleri tarafından bulunan kurbanlık belediye ekipleri tarafından uyuşturularak yakalandı.
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