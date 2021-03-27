Başkent’te sahte evrak çetesi çökertildi

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( ANKARA ) - ANKARA



- Devlet dairelerindeki sorunlu dosyalara erişerek müdahalede bulunan ‘Tokatçılar’ çetesi Ankara merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyon ile çökertildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Milli emlak, maliye, çevre ve şehircilik, yargı ve belediyelerdeki problemleri dosyalara müdahale eden ve bunun karşılığında da para alıp kamudaki görevlilere bilgileri ve belgeleri elde etmek için rüşvet veren bir suç örgütünü tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, İzmir ve Yozgat illerinde düzenledikleri operasyon ile içlerinde örgütün lideri M.T., örgütün yöneticisi S.K., örgütün avukatı B.T.K., polis memuru Z.Ş. ile 11 adliye çalışanının da bulunduğu 33 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, çok sayıda evrak, tapu belgeleri, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalananların 12’si tutuklanırken, 6 zanlıya ev hapsi verildiği, diğer 12 kişiye de yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Örgütün, yargıda dosyalara müdahale edip bilgi sızdırarak işlemleri hızlandırdığı, Örgüt lideri M.T.’nin polise yakalanmamak için iş yerine hukuk, avukatlık gibi tabelalar astığı, Çetenin yöneticisi S.K.’nın ise kendisini MİT elemanı olarak tanıttığı ve bu sayede başkalarının bilgilerine ulaştığı tespit edildi. Ayrıca, M.T.’nin ve S.K.’nın bir senelik banka hareketlerinde 47 milyon liralık para girş-çıkışı olduğu belirlendi. (ALİ-



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