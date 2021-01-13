Başkent'te sahte altın şebekesine operasyon kamerada



- Ankara'da Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda sahte altını güvenilir firmaların markasını basarak piyasaya sürdüğü tespit edilen şebekeyi çökertildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri Ankara Ulus’ta sahte altın üretimi yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenledi.

Altınlara bakır alaşımı karıştırarak ayarını yükseltip altınlara güvenilir firmaların markalarını basarak sattığı belirlenen şebeke çökertildi. Merdiven altı iş yeri kiralayıp 18 - 20 ayar bilezikleri, 22 ayar bileziklere çevirdikleri tespit edilen suç şebekesinin ev hanımlarını kullanarak organize bir şekilde piyasaya bilezikleri sürdükleri öğrenildi. Sahte altınların Mamak, Keçiören, Etimesgut, ilçelerinde 9 kuyumcuya satıldığı tespit edildi. 6 üyesi bulunan suç örgütüne yapılan operasyonda kuyumculara verilmek üzere şahısların üzerinde 18 adet bilezik, ve piyasadan dolandırdıkları 127 bin TL ‘ye el konuldu. Şahısların sahte altın üretimi yaptıkları atölyeye yapılan baskında altın üretiminde kullaıldığı tespit edilen bakır tel, hassas terazi ve altın suyuna el konuldu. Şebeke üyelerinden Ç.Y, S.T. ve N.Ö.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken şebeke yöneticileri M. Ö. , E. S, ve M.K. T. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. ( HK-



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