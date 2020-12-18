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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te sağlık çalışanlarına şiddet anları kamerada

Başkent’te sağlık çalışanlarına şiddet anları kamerada

Güvenlik kameası

( ANKARA )- Yanında getirdiği tabancayla önce korkuttu sonra darp etti- İğnenin çanını yaktığını iddia eden kişi yanında getirdiği silahla sağlık çalışanını darp etti ANKARA

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- Başkent’te yapılan iğnenin çanını acıttığını iddia eden şahıs yanında getirdiği tabancayla sağlık çalışanlarını darp etti. Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir özel hastaneye giden Gazi Y. yapılan iğnenin canını yaktığını iddia ederek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Vatandaşların araya girmesi sonucu olay yerinden uzaklaşan Gazi Y. bir süre sonra Cem Y. ile birlikte tekrar hastaneye geldi. Tartıştığı sağlık çalışanlarını hastanenin bahçesine çağıran Gazi Y. yere yatırdığı sağlık çalışanını tekmelemeye başladı.
Arkadaşlarına yardıma koşan diğer sağlık çalışanlarını gören Gazi. Y. yanında getirdiği tabancayı yardıma koşan diğer sağlık çalışanlarına doğrulttu. Elindeki silahla tehditler savuran Gazi Y. ve Cem Y. sağlık çalışanları darp etmeye devam etti. Olay yerinden kaçan Gazi Y. ve Cem Y. polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. (ME
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