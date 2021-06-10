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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te sağanak yağmur araçları sürükledi

Başkent'te sağanak yağmur araçları sürükledi

Sağanak yağıştan görüntüler

Sağanak Yağmur Akalan Yağışlı Hava 

-Araç sürüklenmesi
-Su basan evler
-Genel ve detay

( ANKARA - ek) ANKARA

- Başkent'te bir süredir etkili olan yağışlı hava öğle saatlerinde sağanak yağmura dönüştü. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan Başkent halkı zorlu anlar yaşadı.Sağanak yağmurun aniden etkisini gösterdiği Ankara'da yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Ayrıca bazı ilçelerde araçların yağmur suları ile sürüklendiği ve bodrum katlarında su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Bazı ana arter ve caddelerde yolların kısa süreli kapanması sonrasında belediye ekipleri hemen müdahaleye başladı.

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