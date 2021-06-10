Başkent’te sağanak yağmur: Apartmanların bodrum katlarını sel bastı

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok binanın bordum katlarını su bastı. Ankara’da birkaç gündür devam eden yağışlı hava bugün öğle saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, bir çok sokak ve cadde trafiğe kapandı. Ayrıca birçok araç da yoğun yağışın etkisi ile sulara kapılıp sürüklendi. Öte yandan Mamak ilçesi Dereboyu Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı Akça Apartmanı’nın bodrum katını da komple su bastı. Bina sakinleri korku dolu anlar yaşadıklarını söylerken, su tahliye çalışmaları başlatıldı.

