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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te sağanak yağmur: Apartmanların bodrum katlarını sel bastı

Başkent’te sağanak yağmur: Apartmanların bodrum katlarını sel bastı

Su basan daireden görüntüler

Sağanak Yağmur Yağışlı Hava Irak 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok binanın bordum katlarını su bastı. Ankara’da birkaç gündür devam eden yağışlı hava bugün öğle saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, bir çok sokak ve cadde trafiğe kapandı. Ayrıca birçok araç da yoğun yağışın etkisi ile sulara kapılıp sürüklendi. Öte yandan Mamak ilçesi Dereboyu Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı Akça Apartmanı’nın bodrum katını da komple su bastı. Bina sakinleri korku dolu anlar yaşadıklarını söylerken, su tahliye çalışmaları başlatıldı.
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