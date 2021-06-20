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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkent’te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi

Başkent’te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi

yağıştan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sağanak Yağış 


- Ankara Polatlı’da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde caddeler sular altında kalırken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşandı.Ankara’da son zamanlarda etkili olan sağanak bu kez Polatlı ilçesinde etkili oldu. Yoğun yağış sonrası ilçede sel meydana geldi. Caddeler sular altında kalırken, havuza dönen yollarda sürücüler kaza yapmamak için adeta ecel terleri döktü. Çevre sakinleri de yoğun yağıştan olumsuz etkilendi.
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