- Başkent’te sağanak ve dolu etkisini gösterdi

-Mamak'ta su birikintisinden dolayı araçların zor anlar yaşaması ve 30 santimetrelik dolu yağışı kalıntılarından görüntüler

-Tunalı Alt geçit su baskını detay görüntüler

-Gaziosmanpaşa'dan dolu yağışı görüntüleri

-Ankara genelinde etkisini gösteren sağanak ve doludan detay görüntüler



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara genelinde öğlen saatlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak ve dolu yağışı altgeçitlerde, sokaklarda ve ana arterlerde etkisini gösterdi. Ankara genelinde, öğlen saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı yer yer araçların geçmesini zorlaştıran su birikintilerine yol açtı. Mamak Akdere’de bir sokakta dolu yağışı sonrası yaklaşık 30 santimetrelik dolu tepeleri oluştu. Dikmen caddesinde ise şiddetli sağanak sonrasında çakıl taşları ve kumlar yollara sürüklendi. (MC-BC -



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