Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Başkent’te sağanak sele döndü, araçlar yolda kaldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te sağanak sele döndü, araçlar yolda kaldı

Başkent’te sağanak sele döndü, araçlar yolda kaldı

selin yaşandığı bölgeden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sağanak Yağış Altın Sağanak Sel 


- Ankara’da aylar sonra gelen sağanak yağışının seli de beraberinde getirmesi araçların yolda kalmasına ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Başkentte uzun bir aradan sonra tekrar etkisini gösteren sağanak kentte selin meydana gelmesine neden oldu. Ankara - Eskişehir yolunda yaşanan selden dolayı bölgede trafik durma noktasına gelirken, bir çok sürücü de zor anlar yaşadı. Sular altında kalan yollar nedeniyle araç sürücüleri uzun süre beklerken, sel sularına kapılan iki otomobil ise metrelerce sürüklendi. Durum üzerine bölgeye intikal eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASKİ ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı