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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs böyle gözaltına alındı

Başkent’te pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs böyle gözaltına alındı

Şüphelinin gözaltına alınma anı

( ANKARA ) ANKARA

Polis Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Irak 


- Ankara Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi elinde pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtı. İlçede paniğe neden olan şüpheli polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu tüfeği yere bırakarak teslim oldu. Olay Ankara’nın Çubuk ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaş, kororanvirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen elinde pompalı tüfekle dışarıya çıkıp, Atatürk Caddesi'nde rastgele havaya ateş açmaya başladı.
Bu sırada çevrede büyük panik yaşadı. Çevredekiler, kendilerini korumaya aldı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevrede önlem alıp, elinde silah bulunan vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Ancak şüpheli, caddede bağırıp, yine havaya ateş etti. Bir süre sonra da elindeki silahı bırakıp, yere çökerek teslim oldu. Polis ekipleri, vatandaşı gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(MKM-
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