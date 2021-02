Başkent’te polisler vatandaşın her zaman yanında

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Türk Polisinin her zaman vatandaşın yardımına hazır olduğunu belirtti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Türk Polisinin her zaman vatandaşın yardımına koştuğunu gösteren yürekleri ısıtan bir video paylaştı. Vatandaşların zor anında polis ekiplerinin tereddütsüz yardımına koştuğu görüntülerinin yer aldığı videoda, “Ankara Emniyeti olarak genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızın hayatın her anını huzur ve güven içinde yaşaması için gece gündüz durmadan görev başındayız” denildi.



loading...