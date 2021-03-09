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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent’te PKK kuryesi üç şahıs yakalandı

Başkent’te PKK kuryesi üç şahıs yakalandı

-Zanlıların polis ekipleri tarafından götürülüşü

( ANKARA ) - ANKARA

Polis Akalan Terör Örgütü Polis Ekipleri 


- Ankara’da terör örgütü PKK/KCK’nın içerisinde kuryelik yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK’nın kurye ve işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olay yerinde yapılan aramalarda bulunan 1 adet av tüfeği ve çok sayıdaki örgütsel kitap ile dijital materyallere de el konuldu. (ALİ-
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