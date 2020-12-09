Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkent’te petshop baskını

- Başkent’te petshop baskını

Hayvanlardan detaylar

Polis Para Cezası Köpek Petshop Hayvan 

-Genel detaylar

( ANKARA ) Başkent’te petshop baskını- Uygunsuz koşullarda bakılan 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu- Ahmet K.’ya, ‘hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar’ 3 bin 439 TL para cezası uygulanırken Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmeye 13 bin 900 TL idari para cezası kesildi ANKARA

- Başkent’te polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapılan petshopta, uygunsuz koşullarda bakıldığı tespit edilen 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu. İşyeri sahibi Ahmet K.’ya, 3 bin 439 TL para cezası uygulanırken Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmeye 13 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan petshopa ihbar üzerine baskın yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9’nucu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında hayvanların içeride canlılara zarar verecek koşullarda kafeslerde tutulduğu belirlendi. İşletmede bulunan 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konuldu. İş yeri sahibi Ahmet K.’ya, ‘hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar’ nedeniyle hayvan başına 181 TL olmak üzere toplam 3 bin 439 TL para cezası uygulanırken Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 13 bin 900 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi. ( HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı