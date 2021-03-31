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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te park kavgası kanlı bitti: 4 kişi yaralandı

Başkent’te park kavgası kanlı bitti: 4 kişi yaralandı

-Olay yerinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Hastane Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Park Kavgası 


- Ankara’da bir hırdavatçı dükkanının önüne iki tır park edince, tır şoförleri ile dükkan sahipleri arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı. Olay Altındağ ilçesindeki Karpuzlu 2 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırdavat dükkanı olan şahısların dükkanının önüne iki tır park etti. Durumdan rahatsız olan dükkan sahipleri tır şoförlerine araçlarını çekmesi yönünde uyarılarda bulundu. Kısa sürede alevlenen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay hakkında inceleme başlatıldı.
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