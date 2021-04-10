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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te pandemi kısıtlamalarıyla beraber sokaklar yine boş kaldı

Başkent’te pandemi kısıtlamalarıyla beraber sokaklar yine boş kaldı

Sokaklar, caddeler ve parklardan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Polis Polis Ekipleri Trol 


- Ankara’da devam eden kısıtlamalar neticesinde sokaklar ve caddeler sessiz kalmaya devam ediyor. Pandemi kısıtlamalarının 1 Mart’tan itibaren tekrar devreye sokulduğu 58 ilde sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü. Başkent Ankara’da kısıtlamadan etkilenen illerden sadece biri. Türkiye genelinde korona virüs vakalarının 55 bini aşmasının ardından sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınacak birçok önlem gündeme geliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ankara’da boş sokaklar ve caddeler, Ankaralıların sıkça kullandığı parklar ve ana arterler sessiz kalmaya devam ediyor. Her ihtimale karşı kısıtlamaları denetleyen polis ekipleri şehrin belirli bölgelerinde ise sokakta olanların izin belgelerini kontrol ediyor.
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