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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı

Başkent’te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı

Suç oranındaki düşüşü gösteren grafik

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Suç Oranı Hırsız Irak 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptıkları başarılı operasyonlar sayesinde kentteki otomobil hırsızlık oranının son 4 yılda yüzde 89 oranında azaldığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şehirde 2017 yılında 3 bin 439 tane suç işlenirken ertesi yıl olan 2018 yılında ise bu sayı bin 246’ya takibindeki 2019 yılında ise 494’e düşürüldüğü belirtti.
Geride bıraktığımız 2020 yılındaysa bu sayının 362’ye düştüğü kaydedilerek son 4 yılda bu suç oranındaki düşüşün yüzde 89 olduğu kaydedildi.
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