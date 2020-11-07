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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te otomobil beton bariyerlerine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Başkent’te otomobil beton bariyerlerine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Jandarma Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Ankara’da kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlerine çarparak durabildi. Araç içinde bulunan sürücü hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza, 20.30 sıralarında Samsun yolu Ankara istikameti Ortaköy mevkisinde, meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki 06 GHK 28 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa K., Hamide K, ve İbrahim A. araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yaralı Hamide K’ya, İbrahim A.’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk ederken, otomobil sürücüsü Mustafa K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ve kış için hazırlanan salça, turşu ve tarhana gibi yiyeceklerin yola saçıldığı görüldü.
Jandarma ve polis ekipleri, trafiğin düzenli akışı için yolda güvenlik önlemi aldı.
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