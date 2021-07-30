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Başkent’te ormanlık alanda yangın
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te ormanlık alanda yangın

Başkent’te ormanlık alanda yangın

Yangına ilişkin görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

İş Makinesi Yangın Ormanlı Altın Ormanlık Alanda Yangın 


- Ankara’nın Kızılcahamam İlçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, saat 15.00 sularında Kızılcahamam Çavuşlar Köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir araziye yayıldı. Vatandaşlar 177 Orman Yangın Harekat Merkezine arayarak yangını bildirdi. Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda Kızılcahamam ve Kahramankazan istasyonlarından ekipler Orman yangınına müdahale için olay yerine geldi. Yangının ormanlık alanda büyümesi üzerine, Sincan, Batıkent, Çayyolu, İvedik OSB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın bölgesine 15 tanker ve 7 iş makinesi olay yerine gönderildi. Ekiplerin uzan çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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