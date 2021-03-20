Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Başkent’te okullarda 30 bin hijyen seti dağıtıldı

- Başkent’te okullarda 30 bin hijyen seti dağıtıldı

L

( ANKARA ) ANKARA

Koronavirüs Öğretmenler Öğretmen Yerel Yönetim Öğrenciler 


- Çankaya Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Çankaya'daki okullara 15 günde, maske, kolonya ve kolonyalı mendilden oluşan 30 bin hijyen seti dağıttı.
Çankaya Belediyesi ekipleri, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçedeki okullara 15 günde 30 bin adet hijyen seti dağıttı.
Çankaya'da eğitimin hijyenik şartlarda sürdürülmesi için aralıksız çalıştıklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ekiplerimiz kısa sürede ilçemizdeki okullara hijyen setini dağıttı.
Eğitime açılan tüm okullarımızda; çocuklarımıza ve öğretmenlerimize içinde maske, el dezenfektanı ve kolonya bulunan 30 bin sağlık setini ulaştırdık" dedi.
Hijyen setlerinin dağıtımında Çankaya'daki köy okullarına öncelik verdiklerini belirten Taşdelen şunları söyledi: "Yüz yüze eğitim devam ederken hafta sonları ve Çarşamba günleri ekiplerimiz koronavirüs salgını riskine karşı bütün okullarımızda dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim yapmaları amacıyla okullarımızdaki bu çalışmayı ara vermeden de sürdürüyoruz. Dezenfekte çalışmalarında cildi ve gözleri tahriş etmeyen, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçları kullanıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Aylardır maske, temizlik ve mesafe konusunda kişisel koruma alışkanlığı edinen çocuklarımızın eğitim aldığı okulların da hijyenini sağlamak için tüm ekiplerimizle çalışıyor, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimin aksamaması için biz de yerel yönetim olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Koronavirüs pandemisinden bir an önce kurtulmak için hepimiz özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok fazla dikkat etmek zorundayız. Çocuklarımızın ve hepimizin normal hayata dönmesinin tek yolu alacağımız tedbirlerdir." (ALİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement