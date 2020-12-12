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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent'te nostaljik kısıtlama

Başkent'te nostaljik kısıtlama

Dönem dizisi oyuncularının boş Ankara sokaklarında gezme görüntüleri

Çekim Başkent Tarihi Mekan Nostalji 

-Ulus Meydanından görüntüler
-Genel ve detay

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Başkent Ankara'da kısıtlama günlerinde sokaklar boş kalırken, dizi çekimi için kısıtlama dışı kalan oyuncular renkli görüntüler oluşturdu.Ankara'nın tarihi mekanlarından olan 1. Meclis Binası'nda çekilen dönem dizisi oyuncuları, kısıtlama kapsamı dışında kaldıkları için boş caddeler onların oldu. Boş caddelerde dönem kıyafetleri ile gezen oyuncular, başkentin ünlü meydanlarından olan Ulus Meydanı'nda adeta bir nostalji havası estirdi.
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